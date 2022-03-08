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Тернопільська область передала силам оборони 5 авто. Забрали у п'яних водіїв

Автор: Сергей Новиков

У Тернопільській області на потреби сил оборони передали вже п'ять автомобілів, які вилучили у п'яних водіїв. Таке правило в регіоні діє вже тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook патрульної поліції Тернопільської області.

Повідомляється, що з 3 березня місцеві органи влади прийняли рішення вилучати автомобілі на території міста і області за п'яне водіння і передавати їх до Збройних сил або територіальній обороні.

"За шість днів дії даного правила патрульні поліцейські та силовики на блокпостах виявили 5 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Їхні автомобілі правоохоронці вилучили та передали на потреби оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області також дозволили поліції забирати авто у п'яних водіїв на потреби армії.

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Тернопольская областьВійна Росії проти України