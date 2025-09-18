У Тернополі запрацював центр ментального здоров’я мережі "Повернення", заснованої Пінчуками

У Тернополі відкрився сучасний і комфортний центр ментального здоров’я мережі "Повернення" для військових, ветеранів та їхніх родин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз проєкту .

Це вже другий осередок у межах всеукраїнської мережі "Повернення", яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки Сил безпеки й оборони України.

Щороку тут понад 4 тис. українських захисників, захисниць і їхніх родин зможуть отримати безоплатну комплексну допомогу для ментального відновлення.

Мета проєкту "Повернення"

Проєкт "Повернення" демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою: благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.

На першому етапі проєкту планується відкриття 20-25 центрів ментального здоров’я "Повернення" по всій Україні.

Як зазначив засновник проєкту, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук під час спілкування з командою центру "Повернення", від самого початку було розуміння, що психологічне відновлення важливе, але тільки зараз по-справжньому з'являється усвідомлення, наскільки це критично.

Наші воїни вперше в історії людства стикаються з війною такого типу - коли дрони й атаки 24/7 не залишають людині жодної психологічної паузи. Такого ще не було ніде у світі. Сучасна медицина ще не осмислила цих навантажень, а наші люди вже їх проживають, каже Пінчук.

Фото: Віктор Пінчук розповів про мету проєкту (пресслужба)

"Тому приділяти увагу ментальному відновленню - дуже важливо. Бо сильний воїн - це не лише фізично здоровий, а й ментально стійкий. І наше завдання - допомогти їм відновитися, перезарядити ці внутрішні батарейки й повернутися сильнішими. Ми будемо розбудовувати цю систему, бо психологічне відновлення воїнів - це, якщо замислитися, питання національної безпеки для держави", - наголошує засновник проєкту.

Новий центр у Тернополі

У Тернополі центр мережі "Повернення" створено на базі провідного медичного закладу й обладнано відповідно до найвищих стандартів інклюзивності.

Це сучасний безпечний простір для ментального відновлення, де комфорт і функціональність поєднуються з інноваційними рішеннями. Усі приміщення створюють атмосферу довіри, спокою та підтримки, а завдяки інноваційному обладнанню надається допомога за найкращими світовими практиками.

Простір продумано так, аби кожен відвідувач почувався комфортно: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковзкий лінолеум та інклюзивні санітарні кімнати з достатнім простором для людей на кріслах колісних.

Фото: центр "Повернення" у Тернополі (пресслужба)

Тут передбачено все необхідне для комплексної допомоги: рецепція із зоною очікування, чотири кабінети фахівців для індивідуальної, сімейної та психіатричної підтримки, кімната групової терапії, одномісні палати денного стаціонару з інноваційними багатофункціональними ліжками.

У центрі працюють маніпуляційний кабінет, ординаторська й інклюзивні санітарні кімнати, доступні для відвідувачів, зокрема осіб на кріслах колісних.

Серед інноваційних рішень центру - система психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System (США), що працює на основі пульсуючих хвиль і допомагає знижувати рівень стресу й покращувати самопочуття.

Також центр оснащено набором для EMDR-терапії (метод опрацювання травми за допомогою руху очей), матеріалами для арттерапії, настільними психологічними іграми, іграшками-антистрес, тактильними килимками, масажними м’ячами й килимками для йоги.

Команда центру

Окрему увагу приділено професійному розвитку команди: спеціалісти мають доступ до бібліотеки з психології, психіатрії та психотерапії, що сприятиме впровадженню сучасних знань і методик у практику.

Для роботи фахівців і комфортного перебування відвідувачів також передбачено комплекти комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням у кабінеті групової терапії та на рецепції, а також чотири ноутбуки для спеціалістів.

У тернопільському центрі з клієнтами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять психіатри, психологи, психотерапевти й медичні сестри. За потреби до роботи долучаються соціальні працівники та кейс-менеджери, що забезпечує комплексний супровід пацієнтів.

Фото: у тернопільському центрі з клієнтами працює мультидисциплінарна команда (пресслужба)

За якою допомогою можна звернутися

Ключовим напрямом роботи центру "Повернення" стане підтримка осіб, які стикаються з наслідками стресу, тривожними розладами, депресією, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), адаптаційними та психосоматичними труднощами.

Команда фахівців застосовуватиме ефективні підходи, зокрема когнітивно-поведінкову терапію, гештальт-терапію, травмоорієнтовану терапію, EMDR-терапію, техніки стабілізації та саморегуляції, а також кризове консультування.

Лана Омельчук, завідувачка центру ментального здоров’я "Повернення" в Тернополі, підкреслила, що команда прагне створити ментально безбар’єрний простір для людей, які зазнали воєнної травми. Це означає, що в центрі "Повернення" немає стигми чи упереджень щодо психічного здоров’я - кожен відвідувач відчуває прийняття й підтримку.

"Ми віримо, що важливі не лише професійні знання, а й щирість: коли ми справді чуємо та приймаємо кожного пацієнта. Тому взаємодія команди з клієнтами ґрунтується на емпатії, повазі й індивідуальному підході", - зазначає Лана Омельчук.

Якісне ментальне відновлення можливе лише за участі кваліфікованих фахівців. Саме тому у співпраці з українськими та міжнародними експертами в рамках проєкту "Повернення" впроваджуються сучасні навчальні програми для спеціалістів у сфері ментального здоров’я.

Програми охоплюють практичні тренінги, воркшопи й супервізії. Це дає лікарям дієві інструменти для роботи з травмами війни та дозволяє пацієнтам отримувати підтримку найвищого рівня.

На сьогодні вже понад 1000 фахівців сфери ментального здоров’я взяли участь в освітніх заходах, організованих у межах проєкту "Повернення".

Фото: центр надає допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам (пресслужба)

На першому етапі проєкту "Повернення" передбачено відкриття 20-25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку вони зможуть надавати безоплатну та фахову допомогу понад 100 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин.