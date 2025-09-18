ua en ru
В Тернополе заработал центр ментального здоровья сети "Повернення", основанной Пинчуками

Тернополь, Четверг 18 сентября 2025 10:53
В Тернополе заработал центр ментального здоровья сети "Повернення", основанной Пинчуками
Автор: Илона Свиридова

В Тернополе открылся современный и комфортный центр ментального здоровья сети "Повернення" для военных, ветеранов и семей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз проекта.

Это уже второй центр в рамках всеукраинской сети "Повернення", которую основали Виктор и Елена Пинчуки для поддержки Сил безопасности и обороны Украины.

Каждый год здесь более 4 тыс. украинских защитников, защитниц и их семей смогут получить безвозмездную комплексную помощь для ментального восстановления.

Цель проекта "Повернення"

Проект "Повернення" демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством: благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

На первом этапе планируется открытие 20-25 центров ментального здоровья "Повернення" по всей Украине.

Как отметил основатель проекта, бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук во время общения с командой центра "Повернення", с самого начала было понимание, что психологическое восстановление важно, но только сейчас по-настоящему появляется осознание, насколько это критично.

Наши воины впервые в истории человечества сталкиваются с войной такого типа - когда дроны и атаки 24/7 не оставляют человеку никакой психологической паузы. Такого еще не было в мире. Современная медицина еще не осмыслила эти нагрузки, а наши люди уже их проживают, говорит Пинчук.

Виктор Пинчук рассказал о целях проекта

"Поэтому уделять внимание ментальному восстановлению - очень важно. Потому что сильный воин - это не только физически здоровый, но и ментально стойкий. И наша задача - помочь им восстановиться, перезарядить эти внутренние батарейки и вернуться более сильными. Мы будем строить эту систему, потому что психологическое восстановление воинов - это, если задуматься, вопрос национальной безопасности для государства", - отмечает основатель проекта.

Новый центр в Тернополе

В Тернополе центр сети "Повернення" создан на базе ведущего медицинского учреждения и оборудован в соответствии с самыми высокими стандартами инклюзивности.

Это современное безопасное пространство для ментального обновления, где комфорт и функциональность сочетаются с инновационными решениями. Все помещения создают атмосферу доверия, спокойствия и поддержки, а благодаря инновационному оборудованию оказывается помощь по лучшим мировым практикам.

Пространство продумано так, чтобы каждый посетитель чувствовал себя комфортно: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, медицинский антискользящий линолеум и инклюзивные санитарные комнаты с достаточным пространством для людей на креслах колесных.

центр "Повернення" в Тернополе

Здесь предусмотрено все необходимое для комплексной помощи: рецепция с зоной ожидания, четыре кабинета специалистов индивидуальной, семейной и психиатрической поддержки, комната групповой терапии, одноместные палаты дневного стационара с инновационными многофункциональными кроватями.

В центре работают манипуляционный кабинет, ординаторская и инклюзивные санитарные комнаты, доступные для посетителей, в том числе на креслах колесных.

Среди инновационных решений центра – система психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System (США), работающая на основе пульсирующих волн и помогающая снижать уровень стресса и улучшать самочувствие.

Также центр оснащен набором для EMDR-терапии (метод обработки травмы с помощью движения глаз), материалами для арт-терапии, настольными психологическими играми, игрушками-антистресс, тактильными ковриками, массажными мячами и ковриками для йоги.

Команда центра

Отдельное внимание уделено профессиональному развитию команды: специалисты имеют доступ к библиотеке психологии, психиатрии и психотерапии, что будет способствовать внедрению современных знаний и методик в практику.

Для работы специалистов и комфортного пребывания посетителей также предусмотрены комплекты компьютерной техники с лицензионным программным обеспечением в кабинете групповой терапии и рецепции, а также четыре ноутбука для специалистов.

В тернопольском центре с клиентами работает мультидисциплинарная команда, в которую входят психиатры, психологи, психотерапевты и медсестры. При необходимости к работе подключаются социальные работники и кейс-менеджеры, что обеспечивает комплексное сопровождение пациентов.

в тернопольском центре с клиентами работает мультидисциплинарная команда

За какой помощью можно обратиться

Ключевым направлением работы центра "Повернення" станет поддержка лиц, которые сталкиваются с последствиями стресса, тревожными расстройствами, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), адаптационными и психосоматическими трудностями.

Команда специалистов будет применять д эффективные подходы, в частности, когнитивно-поведенческую терапию, гештальт-терапию, травмоориентированную терапию, EMDR-терапию, техники стабилизации и саморегуляции, а также кризисное консультирование.

Лана Омельчук, заведующая центром ментального здоровья "Повернення" в Тернополе, подчеркнула, что команда стремится создать ментально безбарьерное пространство для людей, которые получили военную травму. Это значит, что в центре "Повернення" нет стигмы или предубеждений по поводу психического здоровья - каждый посетитель чувствует принятие и поддержку.

"Мы верим, что важны не только профессиональные знания, но и искренность: когда мы действительно слышим и принимаем каждого пациента. Поэтому взаимодействие команды с клиентами основывается на эмпатии, уважении и индивидуальном подходе", - отмечает Лана Омельчук.

Качественное ментальное обновление возможно только при участии квалифицированных специалистов. Именно поэтому в сотрудничестве с украинскими и международными экспертами в рамках проекта "Повернення" внедряются современные обучающие программы для специалистов в сфере ментального здоровья.

Программы охватывают практические тренинги, воркшопы и супервизии. Это дает врачам действенные инструменты для работы с травмами войны и позволяет пациентам получать поддержку высочайшего уровня.

На сегодня уже более 1000 специалистов сферы ментального здоровья приняли участие в образовательных мероприятиях, организованных в рамках проекта "Повернення".

центр оказывает помощь военным, ветеранам и их семьям

На первом этапе проекта "Повернення" предусмотрено открытие 20-25 центров ментального здоровья по всей Украине. Ежегодно они смогут оказывать безвозмездную и профессиональную помощь более 100 тыс. военных, ветеранов и членов их семей.

Виктор Пинчук Тернополь Благодійна організація Ветераны
