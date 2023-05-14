В Тернополі загасили пожежу після влучання російської ракети

За даними ДСНС, пожежу у складських приміщеннях в Тернополі загасили з використанням роботизованої системи пожежогасіння.

Фото: в Тернополі загасили пожежу (t.me/dsns_telegram)

"Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста", - повідомили в службі.

До гасіння було залучено 33 чол. особового складу ДСНС та 6 од. техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

"Робот-помічник наших рятувальників вже не перше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. Наразі пожежі ліквідовані. Дякую кожному за роботу", - прокоментував ситуацію Голова ДСНС Сергій Крук.

Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по Тернополю, внаслідок якого поранення отримали дві людини. У місті почалася пожежа.

В результаті російського удару сталось загоряння у промзоні міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.