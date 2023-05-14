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В Тернополе потушили пожар после попадания российской ракеты

Фото: в Тернополе потушили пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 мая, в Тернополе потушили пожар в складских помещениях, вызванный попаданием российской ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ГСЧС, пожар в складских помещениях в Тернополе был потушен с использованием роботизированной системы пожаротушения.

Фото: в Тернополе потушили пожар (t.me/dsns_telegram)

"Пожарные ГСЧС ликвидировали пожары в двух складских зданиях на общей площади 400 м кв, возникших после обстрелов города", - сообщили в службе.

К тушению было вовлечено 33 чел. личного состава ГСЧС и 6 ед. техники, в том числе тактический робот Magirus Wolf R1.

"Робот-помощник наших спасателей уже не первый доказывает свою эффективность. С его помощью спасателям удалось ликвидировать последствия вражеских атак на Тернопольщине и Хмельнитчине. Пожары ликвидированы. Спасибо каждому за работу", - прокомментировал ситуацию Глава ГСЧС Сергей Крук.

Напомним,войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека. В городе начался пожар.

В результате российского удара произошло возгорание в промзоне города.

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Война России против УкраиныТернопольГСЧС