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В Тернополі вночі сталась масштабна пожежа, горіло одне з підприємств

Неділя 10 вересня 2023 12:25
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В Тернополі вночі сталась масштабна пожежа, горіло одне з підприємств Фото: в Тернополі вночі сталась масштабна пожежа, горіло одне з підприємств (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Автор: Сергій Пишкін

В Тернополі цієї ночі сталась масштабна пожежа на одному з підприємств міста. Вогонь поширився на площі близько 9 тисяч кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло близько о 3 ночі.

Як стверджує одне з місцевих видань, пожежа сталась на підприємстві будівельних матеріалів Penoboard.

На гасіння пожежі були направлені:

  • 2 відділення Частини спеціальної пожежної техніки;
  • 2 відділення 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини;
  • 15 одиниць основної та допоміжної техніки;
  • 50 рятувальників.

Фото: в Тернополі вночі сталась масштабна пожежа, горіло одне з підприємств (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

"Завдяки використанню безпілотного літального апарату, рятувальники здійснили дорозвідку місця події. Встановлено, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля одноповерхова загальною площею 13 000 м.кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах", - пише пресслужба.

Вже о 05:45 рятувальникам вдалось локалізувати пожежу.

"Постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються", - додає пресслужба.

Фото: в Тернополі вночі сталась масштабна пожежа, горіло одне з підприємств (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі нещодавно сталась пожежа у двоповерховому житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. Внаслідок трагедії постраждали п'ятеро осіб.

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