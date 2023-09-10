В Тернополе ночью произошел масштабный пожар, горело одно из предприятий
В Тернополе этой ночью произошел масштабный пожар на одном из предприятий города. Огонь распространился по площади около 9 тысяч кв.м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило около 3 ночи.
Как утверждает одно из местных изданий, пожар произошел на предприятии строительных материалов Penoboard.
На тушение пожара были направлены:
- 2 отделения Части специальной пожарной техники;
- 2 отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части;
- 15 единиц основной и вспомогательной техники;
- 50 спасателей.
Фото: в Тернополе ночью произошел масштабный пожар, горело одно из предприятий (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
"Благодаря использованию беспилотного летательного аппарата, спасатели осуществили доразведку места происшествия. Установлено, что ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 м. кв. Здание одноэтажное общей площадью 13 000 м.кв., со стенами из сэндвич-панелей и металлическим покрытием на металлических фермах", - пишет пресс-служба.
Уже в 05:45 спасателям удалось локализовать пожар.
"Пострадавших в результате пожара не обнаружено. Причины возникновения пожара устанавливаются", - добавляет пресс-служба.
Фото: в Тернополе ночью произошел масштабный пожар, горело одно из предприятий (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе недавно произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко. В результате трагедии пострадали пять человек.
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