У Тернополі пролунав вибух, частина міста без світла: що сталося

У Тернополі увечері 22 вересня чули гучний звук, схожий на вибух. Після нього частина міста залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "20 хвилин".
Повідомляється, що звук вибуху чули мешканці мікрорайону Дружба. Користувачі соцмереж також пишуть, що зникло світло.
Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), виникла проблема із трансформатором.
"О 21:01 надійшло повідомлення про вибух на вул. Лук'яновича, 8… Після прибуття встановлено, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт. Відбувається горіння частини трансформатора", - зазначили у ДСНС.
Внаслідок інциденту без світла залишаються жителі на вулицях Чорновола та Франка. Очікується, що протягом години подачу електроенергії відновлять.
Нагадаємо, сьогодні ввечері запровадили аварійні відключення світла у Чернігівській області. Причина - загроза перевантаження мереж. В результаті задіяні графіки в районі Бахмача, Ніжина та Прилук.
Згідно з прогнозом "Укренерго", завтра, 23 вересня, заходи щодо обмеження споживання не плануються. При цьому українців закликають економити електроенергію у вечірній час і не включати одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00.
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