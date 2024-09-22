У Тернополі пролунав вибух, частина міста без світла: що сталося

Повідомляється, що звук вибуху чули мешканці мікрорайону Дружба. Користувачі соцмереж також пишуть, що зникло світло.

Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), виникла проблема із трансформатором.

"О 21:01 надійшло повідомлення про вибух на вул. Лук'яновича, 8… Після прибуття встановлено, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт. Відбувається горіння частини трансформатора", - зазначили у ДСНС.

Внаслідок інциденту без світла залишаються жителі на вулицях Чорновола та Франка. Очікується, що протягом години подачу електроенергії відновлять.