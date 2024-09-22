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Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок: в "Укренерго" дали прогноз

Неділя 22 вересня 2024 18:45
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Чи вимикатимуть українцям світло у понеділок: в "Укренерго" дали прогноз Ілюстративне фото: українцям розповіли про відключеня світла 23 вересня (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні у понеділок, 23 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Проте у вечірній час варто обмежити споживання потужних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 23 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.

Однак українців закликали ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00", - додали в "Укренерго".

Зазначимо, що відключень світла в Україні немає вже понад два тижні.

Днями раніше РБК-Україна повідомляло, що графіки відключень світла в Україні можуть повернути будь-якої миті. За словами експертів, генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

"Це якраз і говорить про нестійкий баланс. Про те, що запасів резерву генерації недостатньо, щоб бути готовим задовольнити раптове збільшення попиту. Тобто при різкому зростанні споживання короткочасні обмеження можуть бути будь-якого дня, перш за все в піковий годинник", - зазначив директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

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