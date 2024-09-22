В Тернополе прогремел взрыв, часть города без света: что произошло

Сообщается, что звук взрыва слышали жители микрорайона Дружба. Пользователи соцсетей также пишут, что исчез свет.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), возникла проблема с трансформатором.

"В 21:01 поступило сообщение о взрыве на ул. Лукьяновича, 8… По прибытии установлено, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт. Происходит горение части трансформатора", - отметили в ГСЧС.

В результате инцидента без света остаются жители на улицах Чорновила и Франко. Ожидается, что в течение часа подачу электроэнергии восстановят.