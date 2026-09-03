У Тернополі пролунали вибухи після загрози реактивних дронів

Сповіщення про загрозу реактивних безпілотників для Тернополя та області ПС опублікували після 23:30 ще в середу, 2 вересня.

Один реактивний БпЛА рухався в напрямку міста, а ще один в області, курсом на н.п. Збараж.

Через декілька хвилин у Тернополі пролунали вибухи.

На карті повітряних тривог під час вибуху окрім Тернопільщини загроза була і для Хмельницької області. Повітряні Сили написали про реактивний дрон на Хмельниччині трохи раніше, він рухався в напрямку Сатаніва, однак про наслідки поки невідомо.

Станом на 0:09 карта повітряних тривог України виглядає так: