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У Тернополі пролунали вибухи після загрози реактивних дронів

00:22 03.09.2026 Чт
2 хв
Окрім Тернополя загроза дронів була для всієї області
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС на ліквідації наслідків удару дронів (ДСНС України)

В Тернополі пролунали вибухи близькл опівночі 2 вересня після загрози реактивних дронів, які групами загрожували всьому регіону також.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна та Повітряні Сили України.

Сповіщення про загрозу реактивних безпілотників для Тернополя та області ПС опублікували після 23:30 ще в середу, 2 вересня.

Один реактивний БпЛА рухався в напрямку міста, а ще один в області, курсом на н.п. Збараж.

Через декілька хвилин у Тернополі пролунали вибухи.

На карті повітряних тривог під час вибуху окрім Тернопільщини загроза була і для Хмельницької області. Повітряні Сили написали про реактивний дрон на Хмельниччині трохи раніше, він рухався в напрямку Сатаніва, однак про наслідки поки невідомо.

Станом на 0:09 карта повітряних тривог України виглядає так:

Вибухи в Тернополі

Нагадаємо, один з наймасованіших ударів Тернопіль пережив 1 травня цього року. Місто атакували понад 50 безпілотників РФ, понад 20 з них вибухнуло.

Перед цим РБК-Україна писало про дрони в Тернополі у березні, під час атаки на західні регіони - тоді були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю.

Загиблих та постраждалих серед жителів не зафіксували, однак в області були перебої з електропостачанням.

Як відомо, загалом життя у Тернополі вважається один із найспокійніших під час війни - російські атаки там фіксують нечасто. Через це оренда житла у Тернополі стала в ціні такою ж, як і в Києві.

Станом на вересень 2026 року однокімнатна квартира в Тернополі з гарним ремонтом здається за понад 25 тисяч гривень, згідно з пропозицією на одній з відомих платформ.

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ТернопільВійна в УкраїніАтака дронів