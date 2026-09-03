У Тернополі пролунали вибухи після загрози реактивних дронів

В Тернополі пролунали вибухи близькл опівночі 2 вересня після загрози реактивних дронів, які групами загрожували всьому регіону також.
Про це повідомив кореспондент РБК-Україна та Повітряні Сили України.
Сповіщення про загрозу реактивних безпілотників для Тернополя та області ПС опублікували після 23:30 ще в середу, 2 вересня.
Один реактивний БпЛА рухався в напрямку міста, а ще один в області, курсом на н.п. Збараж.
Через декілька хвилин у Тернополі пролунали вибухи.
На карті повітряних тривог під час вибуху окрім Тернопільщини загроза була і для Хмельницької області. Повітряні Сили написали про реактивний дрон на Хмельниччині трохи раніше, він рухався в напрямку Сатаніва, однак про наслідки поки невідомо.
Станом на 0:09 карта повітряних тривог України виглядає так:
Нагадаємо, один з наймасованіших ударів Тернопіль пережив 1 травня цього року. Місто атакували понад 50 безпілотників РФ, понад 20 з них вибухнуло.
Перед цим РБК-Україна писало про дрони в Тернополі у березні, під час атаки на західні регіони - тоді були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю.
Загиблих та постраждалих серед жителів не зафіксували, однак в області були перебої з електропостачанням.
Як відомо, загалом життя у Тернополі вважається один із найспокійніших під час війни - російські атаки там фіксують нечасто. Через це оренда житла у Тернополі стала в ціні такою ж, як і в Києві.
Станом на вересень 2026 року однокімнатна квартира в Тернополі з гарним ремонтом здається за понад 25 тисяч гривень, згідно з пропозицією на одній з відомих платформ.