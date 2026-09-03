RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Тернополе раздались взрывы после угрозы реактивных дронов

00:22 03.09.2026 Чт
2 мин
Кроме Тернополя, угроза дронов была для всей области.
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС на ликвидации последствий удара дронов (ГСЧС Украины)

В Тернополе раздались взрывы около полуночи 2 сентября после угрозы реактивных дронов, которые группами угрожали всему региону также.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина и Воздушные Силы Украины.

Уведомление об угрозе реактивных беспилотников для Тернополя и области ВС опубликовали после 23:30 еще в среду, 2 сентября.

Один реактивный БпЛА двигался в сторону города, а еще один в области, курсом на н.п. Збараж.

Через несколько минут в Тернополе раздались взрывы.

На карте воздушных тревог при взрыве, кроме Тернопольщины, угроза была и для Хмельницкой области. Воздушные Силы написали о реактивном дроне на Хмельнитчине чуть раньше, он двигался в направлении Сатанива, однако о последствиях пока неизвестно.

По состоянию на 0:09 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Взрывы в Тернополе

Напомним, один из самых массированных ударов Тернополь пережил 1 мая этого года. Город атаковали более 50 беспилотников РФ, более 20 из них взорвались.

Перед этим РБК-Украина писала о дронах в Тернополе в марте, во время атаки на западные регионы – тогда были попадания в объекты энергетической инфраструктуры и админздания.

Погибших и пострадавших жителей не зафиксировали, однако в области были перебои с электроснабжением.

Как известно, в целом жизнь в Тернополе считается одной из самых спокойных во время войны – российские атаки там фиксируют нечасто. Поэтому аренда жилья в Тернополе стала в цене такой же, как и в Киеве.

По состоянию на сентябрь 2026 однокомнатная квартира в Тернополе с хорошим ремонтом сдается более чем за 25 тысяч гривен, согласно предложению на одной из известных платформ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТернопольВойна в УкраинеАтака дронов