В Тернополе раздались взрывы после угрозы реактивных дронов

В Тернополе раздались взрывы около полуночи 2 сентября после угрозы реактивных дронов, которые группами угрожали всему региону также.
Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина и Воздушные Силы Украины.
Уведомление об угрозе реактивных беспилотников для Тернополя и области ВС опубликовали после 23:30 еще в среду, 2 сентября.
Один реактивный БпЛА двигался в сторону города, а еще один в области, курсом на н.п. Збараж.
Через несколько минут в Тернополе раздались взрывы.
На карте воздушных тревог при взрыве, кроме Тернопольщины, угроза была и для Хмельницкой области. Воздушные Силы написали о реактивном дроне на Хмельнитчине чуть раньше, он двигался в направлении Сатанива, однако о последствиях пока неизвестно.
По состоянию на 0:09 карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Напомним, один из самых массированных ударов Тернополь пережил 1 мая этого года. Город атаковали более 50 беспилотников РФ, более 20 из них взорвались.
Перед этим РБК-Украина писала о дронах в Тернополе в марте, во время атаки на западные регионы – тогда были попадания в объекты энергетической инфраструктуры и админздания.
Погибших и пострадавших жителей не зафиксировали, однако в области были перебои с электроснабжением.
Как известно, в целом жизнь в Тернополе считается одной из самых спокойных во время войны – российские атаки там фиксируют нечасто. Поэтому аренда жилья в Тернополе стала в цене такой же, как и в Киеве.
По состоянию на сентябрь 2026 однокомнатная квартира в Тернополе с хорошим ремонтом сдается более чем за 25 тысяч гривен, согласно предложению на одной из известных платформ.