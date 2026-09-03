У Тернополі пролунали вибухи після загрози реактивних дронів

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В Тернополі пролунали вибухи близькл опівночі 2 вересня після загрози реактивних дронів, які групами загрожували всьому регіону також.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна та Повітряні Сили України.

Сповіщення про загрозу реактивних безпілотників для Тернополя та області ПС опублікували після 23:30 ще в середу, 2 вересня. Один реактивний БпЛА рухався в напрямку міста, а ще один в області, курсом на н.п. Збараж. Через декілька хвилин у Тернополі пролунали вибухи. На карті повітряних тривог під час вибуху окрім Тернопільщини загроза була і для Хмельницької області. Повітряні Сили написали про реактивний дрон на Хмельниччині трохи раніше, він рухався в напрямку Сатаніва, однак про наслідки поки невідомо. Станом на 0:09 карта повітряних тривог України виглядає так: