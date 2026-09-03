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В Тернополе раздались взрывы после угрозы реактивных дронов

00:22 03.09.2026 Чт
2 мин
Кроме Тернополя, угроза дронов была для всей области.
aimg Юлия Маловичко
В Тернополе раздались взрывы после угрозы реактивных дронов Фото: работники ГСЧС на ликвидации последствий удара дронов (ГСЧС Украины)
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В Тернополе раздались взрывы около полуночи 2 сентября после угрозы реактивных дронов, которые группами угрожали всему региону также.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина и Воздушные Силы Украины.

Уведомление об угрозе реактивных беспилотников для Тернополя и области ВС опубликовали после 23:30 еще в среду, 2 сентября.

Один реактивный БпЛА двигался в сторону города, а еще один в области, курсом на н.п. Збараж.

Через несколько минут в Тернополе раздались взрывы.

На карте воздушных тревог при взрыве, кроме Тернопольщины, угроза была и для Хмельницкой области. Воздушные Силы написали о реактивном дроне на Хмельнитчине чуть раньше, он двигался в направлении Сатанива, однако о последствиях пока неизвестно.

По состоянию на 0:09 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

В Тернополе раздались взрывы после угрозы реактивных дронов

Взрывы в Тернополе

Напомним, один из самых массированных ударов Тернополь пережил 1 мая этого года. Город атаковали более 50 беспилотников РФ, более 20 из них взорвались.

Перед этим РБК-Украина писала о дронах в Тернополе в марте, во время атаки на западные регионы – тогда были попадания в объекты энергетической инфраструктуры и админздания.

Погибших и пострадавших жителей не зафиксировали, однако в области были перебои с электроснабжением.

Как известно, в целом жизнь в Тернополе считается одной из самых спокойных во время войны – российские атаки там фиксируют нечасто. Поэтому аренда жилья в Тернополе стала в цене такой же, как и в Киеве.

По состоянию на сентябрь 2026 однокомнатная квартира в Тернополе с хорошим ремонтом сдается более чем за 25 тысяч гривен, согласно предложению на одной из известных платформ.

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