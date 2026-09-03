В Тернополе раздались взрывы после угрозы реактивных дронов

В Тернополе раздались взрывы около полуночи 2 сентября после угрозы реактивных дронов, которые группами угрожали всему региону также.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина и Воздушные Силы Украины.

Уведомление об угрозе реактивных беспилотников для Тернополя и области ВС опубликовали после 23:30 еще в среду, 2 сентября.

Один реактивный БпЛА двигался в сторону города, а еще один в области, курсом на н.п. Збараж.

Через несколько минут в Тернополе раздались взрывы.

На карте воздушных тревог при взрыве, кроме Тернопольщины, угроза была и для Хмельницкой области. Воздушные Силы написали о реактивном дроне на Хмельнитчине чуть раньше, он двигался в направлении Сатанива, однако о последствиях пока неизвестно.

По состоянию на 0:09 карта воздушных тревог Украины выглядит так: