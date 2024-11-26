У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

Масштабна дронова атака РФ

З вечора понеділка, 25 листопада, росіяни масовано атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Києві з 21:46 триває повітряна тривога. Кілька разів було чутно вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.

Вибухи лунають також в інших регіонах та містах України. Моніторингові канали припускають, що впродовж ночі ворог випустить у напрямку нашої країни понад 100 ударних безпілотників.

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