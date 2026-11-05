У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався в магазині: поліція проводить спецоперацію

Правоохоронці розповіли, що близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент в одному з торговельних закладів.

Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли.

"На місці працюють поліцейські та всі необхідні профільні служби. Правоохоронці вживають невідкладних заходів для затримання чоловіка та забезпечення безпеки громадян. Просимо громадян не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліцейських", - йдеться у заяві поліції.

Місцеві пабліки повідомили, що інцидент відбувся у магазині "Додому" на бульварі Данила Галицького. В ньому забарикадувався і взяв людей у заручники нібито чоловік із гранатою.

За словами очевидців, поблизу торговельного закладу було чутно близько чотирьох пострілів.

Оновлено о 12:06

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