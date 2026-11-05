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У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався в магазині: поліція проводить спецоперацію

11:56 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: поліція проводить спецоперацію у Тернополі (facebook com police kharkov)

У Тернополі у четвер, 5 листопада, поліцейські проводять спецоперацію із затримання озброєного чоловіка. Зловмисник взяв у заручники керуючу магазину, пролунали постріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУ Нацполіції в Тернопільській області.

Правоохоронці розповіли, що близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент в одному з торговельних закладів.

Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли.

"На місці працюють поліцейські та всі необхідні профільні служби. Правоохоронці вживають невідкладних заходів для затримання чоловіка та забезпечення безпеки громадян. Просимо громадян не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліцейських", - йдеться у заяві поліції.

Місцеві пабліки повідомили, що інцидент відбувся у магазині "Додому" на бульварі Данила Галицького. В ньому забарикадувався і взяв людей у заручники нібито чоловік із гранатою.

За словами очевидців, поблизу торговельного закладу було чутно близько чотирьох пострілів.

Оновлено о 12:06

Спецпризначенці КОРД затримали стрільця - місцевого жителя 1973 р.н.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі Києва сталася стрілянина під час конфлікту між чоловіками. Внаслідок інциденту одна людина загинула, інша отримала поранення.

Крім того, раніше на Київщині чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, внаслідок чого постраждали люди.

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