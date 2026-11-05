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В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался в магазине: полиция проводит спецоперацию

11:56 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: полиция проводит спецоперацию в Тернополе (facebook com police kharkov)

В Тернополе в четверг, 5 ноября, полицейские проводят спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины. Злоумышленник взял в заложники управляющую магазина, раздались выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Правоохранители рассказали, что около 11:00 в полицию поступило сообщение об инциденте в одном из торговых заведений.

Неизвестный мужчина закрыл управляющую магазина в служебном кабинете, после чего из помещения раздались два выстрела.

"На месте работают полицейские и все необходимые профильные службы. Правоохранители принимают безотлагательные меры для задержания мужчины и обеспечения безопасности граждан. Просим граждан не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полицейских", - говорится в заявлении полиции.

Местные паблики сообщили, что инцидент произошел в магазине "Додому" на бульваре Даниила Галицкого. В нем забаррикадировался и взял людей в заложники якобы человек с гранатой.

По словам очевидцев, вблизи торгового заведения было слышно около четырех выстрелов.

Обновлено в 12:06

Спецназовцы КОРД задержали стрелка - местного жителя 1973 г.р.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. В результате стрельбы никто не пострадал.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева произошла стрельба во время конфликта между мужчинами. В результате инцидента один человек погиб, другой получил ранения.

Кроме того, ранее в Киевской области мужчина устроил стрельбу возле детской площадки, в результате чего пострадали люди.

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