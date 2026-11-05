В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался в магазине: полиция проводит спецоперацию

Правоохранители рассказали, что около 11:00 в полицию поступило сообщение об инциденте в одном из торговых заведений.

Неизвестный мужчина закрыл управляющую магазина в служебном кабинете, после чего из помещения раздались два выстрела.

"На месте работают полицейские и все необходимые профильные службы. Правоохранители принимают безотлагательные меры для задержания мужчины и обеспечения безопасности граждан. Просим граждан не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полицейских", - говорится в заявлении полиции.

Местные паблики сообщили, что инцидент произошел в магазине "Додому" на бульваре Даниила Галицкого. В нем забаррикадировался и взял людей в заложники якобы человек с гранатой.

По словам очевидцев, вблизи торгового заведения было слышно около четырех выстрелов.

Обновлено в 12:06

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