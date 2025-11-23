У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 34

Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Тернополі 19 листопада зросла до 34 осіб.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник глави Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
"Станом на зараз ми можемо говорити, що загинули 34 людини. Серед них 33 вже опізнані. Є фрагменти тіла, які належать чоловікові. Зараз експерти працюють над питання, кому саме з цих двох загиблих вони належать", - розповів Пастух.
За його словами, зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, три жінки та одна дитина.
Глава ОВА також зазначив, що жертвами обстрілу є не лише мешканці будинку, а й люди, які йшли до укриття.
"У нас є четверо людей, які загинули за цією адресою, але не проживали в цьому будинку", - додав Пастух.
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, третю добу триває пошуково-рятувальна операція.
За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 33 людини, серед яких 6 дітей, ще понад 90 - отримали поранення.