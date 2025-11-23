UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 34

Фото: у Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 34 (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Тернополі 19 листопада зросла до 34 осіб.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник глави Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Станом на зараз ми можемо говорити, що загинули 34 людини. Серед них 33 вже опізнані. Є фрагменти тіла, які належать чоловікові. Зараз експерти працюють над питання, кому саме з цих двох загиблих вони належать", - розповів Пастух.

За його словами, зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, три жінки та одна дитина. 

Глава ОВА також зазначив, що жертвами обстрілу є не лише мешканці будинку, а й люди, які йшли до укриття.

"У нас є четверо людей, які загинули за цією адресою, але не проживали в цьому будинку", - додав Пастух.

Удар РФ по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, третю добу триває пошуково-рятувальна операція.

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 33 людини, серед яких 6 дітей, ще понад 90 - отримали поранення.

ТернопільВійна в УкраїніРакетний удар