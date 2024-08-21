У Тернополі досі фіксують перевищення вмісту хлору у повітрі після атаки

Удар по Тернополю

Нагадаємо, 20 серпня російські війська завдали удару по Тернополю. Місцева влада спочатку не повідомляла, куди саме поцілили окупанти. Проте у мережі почали поширювати кадри потужної пожежі.

Пізніше стало відомо, що російські дрони влучили в одну із ємкостей, де зберігалися пально-мастильні матеріали. Постраждалих людей немає.

Зранку після атаки спеціальні сервіси показали, що у Тернополі найбільш забруднене повітря в Україні. Фахівці зазначали, що перевищення шкідливих речовин не було виявлено у повітрі.

При цьому жителів Тернополя закликали за можливості не виходити на вулицю та зачинити вікна. Більше детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.