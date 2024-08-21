В Тернополе до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе после атаки

По состоянию на 10:30 21 августа в Тернополе по результатам расчетов до сих пор наблюдается превышение содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе.

В микрорайоне Новый Свет содержание соляной кислоты - 0,52 мг/ м3 при норме - 0,2 мг/м3. На улице Белецкая - хлор составлял 0,6 мг/м3 при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота - 0,52 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. На улице Объездная - содержание хлора составляло 0,3 мг/м3 при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота - 0,21 мг/м3 при норме - 0,2 мг/м3.

При этом содержание в воздухе пыли, оксида углерода, формальдегида и фенола было ниже чувствительности прибора измерения.