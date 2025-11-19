UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Тернополі через удар РФ загинули 9 людей, понад 20 - поранені, - Свириденко

Фото: наслідки удару РФ по Тернополю (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок комбінованого удару росіян по Тернополю в ніч на 19 листопада загинули 9 людей. Ще понад 20 - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Свириденко провела онлайн-нараду з міністром внутрішніх справ, керівниками Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Заслухала доповіді щодо наслідків російської атаки й подальших ліквідаційних робіт. 

"Росія продовжує терор проти наших людей  і наших міст. Цього разу під атакою опинились західні області країни. Станом на зараз відомо про 9 загиблих у Тернополі, ще 22 людини - поранені. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомила прем'єр.

За її словами, рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки, розбирають завали. Працюють пункти незламності.

Крім того, розгорнута додаткова інфраструктура для підтримки людей: пункти обігріву, харчування. Працюють слідчі з метою фіксації злочину. 

"Уряд тримає зв’язок з регіонами та надасть всю необхідну допомогу", - додала Свириденко.

 

Фото: наслідки удару РФ по Тернополю 19 листопада (ДСНС)

Удар по Тернополю

Нагадаємо, російські війська в ніч на 19 листопада завдали комбінованого удару по Тернополю. Місто атакували ворожі дрони та ракети.

Вранці стало відомо, що у Тернополі пошкоджено будинки, є постраждалі.

Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що у Тернополі зруйновано багатоповерховий будинок.

Тернопільська ОВА підтвердила, що у місті є влучання у житлові будинки. Міська влада повідомила про ускладнення руху громадського транспорту.

Окрім того, цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.

Також росіяни атакували Львів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТернопільЮлія СвириденкоВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронівРакетна атака