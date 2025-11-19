У Тернополі через удар РФ загинули 9 людей, понад 20 - поранені, - Свириденко

Свириденко провела онлайн-нараду з міністром внутрішніх справ, керівниками Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Заслухала доповіді щодо наслідків російської атаки й подальших ліквідаційних робіт.

"Росія продовжує терор проти наших людей і наших міст. Цього разу під атакою опинились західні області країни. Станом на зараз відомо про 9 загиблих у Тернополі, ще 22 людини - поранені. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомила прем'єр.

За її словами, рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки, розбирають завали. Працюють пункти незламності.

Крім того, розгорнута додаткова інфраструктура для підтримки людей: пункти обігріву, харчування. Працюють слідчі з метою фіксації злочину.

"Уряд тримає зв’язок з регіонами та надасть всю необхідну допомогу", - додала Свириденко.

Фото: наслідки удару РФ по Тернополю 19 листопада (ДСНС)