В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке. Также определили места в которых разрешено выступать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Файне місто".
По словам городского головы Сергея Надала, в городе много уличных музыкантов из разных областей, которые выступают и собирают средства для нужд наших бойцов. Чтобы избежать недоразумений и жалоб, мэрия определила места где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов.
Всего было утверждено:
Также есть и строгие ограничения для музыкантов, среди которых:
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