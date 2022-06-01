У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою. Також визначили місця в яких дозволено виступати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Файне Місто".
За словами міського голови Сергія Надала, в місті багато вуличних музикантів з різних областей, які виступають та збирають кошти для потреб наших бійців. Аби уникнути непорозумінь й скарг, мерія визначила місця де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів.
Загалом було затверджено:
Також є й суворі обмеження для музикантів, серед яких:
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