У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою

За словами міського голови Сергія Надала, в місті багато вуличних музикантів з різних областей, які виступають та збирають кошти для потреб наших бійців. Аби уникнути непорозумінь й скарг, мерія визначила місця де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів.

Загалом було затверджено:

8 об’єктів для виступів у центральній частині міста;

5 об’єктів у парковій зоні;

5 об’єктів в житлових районах міста.

Також є й суворі обмеження для музикантів, серед яких: