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У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою

Фото: у Тернополі вуличним музикантам заборонили співати пісні російською мовою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою. Також визначили місця в яких дозволено виступати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Файне Місто".

За словами міського голови Сергія Надала, в місті багато вуличних музикантів з різних областей, які виступають та збирають кошти для потреб наших бійців. Аби уникнути непорозумінь й скарг, мерія визначила місця де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів.

Загалом було затверджено:

  • 8 об’єктів для виступів у центральній частині міста;
  • 5 об’єктів у парковій зоні;
  • 5 об’єктів в житлових районах міста.

Також є й суворі обмеження для музикантів, серед яких:

  • дотримуватися законодавства щодо захисту населення від впливу шуму;
  • заборонено проводити виступи у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних засобів;
  • виконувати пісні російською мовою.

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