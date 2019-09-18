В Тернополе на территории школы нашли 110 артснарядов

Фото: в Тернополе нашли 110 артснарядов (dsns.gov.ua)

Учебный процесс временно приостановлен

На территории школы №18 в Тернополе выявили 110 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Сообщается, что 17 сентября спасатели нашли первые артиллерийские снаряды, калибром 76 мм.

"17 сентября в 17:45 в городе Тернополь на проспекте Степана Бандеры, 14 на территории общеобразовательной школы № 18 во время проведения земляных работ обнаружили 8 боеприпасов времен прошлых войн. Как выяснилось, это были артиллерийские снаряды, калибром 76 мм времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что сейчас ведутся работы по выявлению и изъятию боеприпасов.

"По состоянию на 9:55 18 сентября во время обследования территории обнаружили еще 96 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Работы по поиску и изъятию опасных находок продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Учебный процесс временно приостановлен. К работам привлечены 10 человек и 4 единицы техники.

Фото: в Тернополе нашли 110 артснарядов (dsns.gov.ua)

Напомним, в Киевской области 6 сентября правоохранители изъяли большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Донецкой области в районе операции Объединенных сил (ООС) пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса. В реке Кальмиус неподалеку Павлополя находятся взрывоопасные предметы. Именно в этом месте отдыхают и купаются жители окрестных сел.