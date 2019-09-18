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У Тернополі на території школи знайшли понад 100 артснарядів

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 12:26
У Тернополі на території школи знайшли понад 100 артснарядів
Фото: у Тернополі знайшли 110 артснарядів (dsns.gov.ua)

Навчальний процес тимчасово призупинений

На території школи №18 у Тернополі виявили 110 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій

Повідомляється, що 17 вересня рятувальники знайшли перші артилерійські снаряди, калібром 76 мм.

"17 вересня о 17:45 в місті Тернопіль на проспекті Степана Бандери, 14 на території загальноосвітньої школи № 18 під час проведення земляних робіт виявили 8 боєприпасів часів минулих воєн. Як з'ясувалося, це були артилерійські снаряди, калібру 76 мм часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що зараз ведуться роботи по виявленню і вилученню боєприпасів.

"За станом на 9:55 18 вересня під час обстеження території виявили ще 96 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Роботи з пошуку і вилученню небезпечних знахідок тривають", - додали в ДСНС.

Навчальний процес тимчасово призупинений. До робіт залучено 10 осіб та 4 одиниці техніки.

Фото: у Тернополі знайшли 110 артснарядів (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Київській області 6 вересня правоохоронці вилучили велику кількість зброї та боєприпасів.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в Донецькій області в районі операції Об'єднаних сил (ООС) прикордонники виявили арсенал боєприпасів, що потенційно загрожує безпеці цивільного населення Донбасу. У річці Кальміус неподалік Павлополя знаходяться вибухонебезпечні предмети. Саме в цьому місці відпочивають і купаються жителі навколишніх сіл.

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