В Тернополе стреляли в полицейскую

Молодого мужчину задержали

Вчера, 15 августа, в Тернополе на улице Назария Яремчука мужчина стрелял в полицейскую. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернополе.

Как отмечают в полиции, происшествие произошло около 17 часов вечера.

"В полицейскую, которая была в форменной одежде, выстрелил неизвестный. Выстрел пришелся в плечо. Со слов капрала полиции, она сразу и не поняла, что произошло. Мужчина, которого позвала на помощь, заподозрил что это ранение", - говорится в сообщении.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Тернопольского отдела полиции Богдан Гульман, было установлено, что стрелял 29-летний житель Тернополя. Молодого мужчину задержали. Свой поступок он объяснил тем, что хотел напугать девушку, а то, что она была в форме полицейского, не заметил.

Фото: задержанный

Отмечается, что выстрел был произведен из пневматической винтовки, которую стрелок добровольно выдал работникам полиции.

"Охоту" злоумышленник вел с балкона квартиры, где, по предварительным данным, проживает его девушка, а он там осуществлял ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Врачи обнаружили, что во время ранения пуля застряла в руке, поэтому было принято решение об оперативном вмешательстве.

Уголовное производство открыто по части 4 статьи 296 УКУ. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что сегодня в Киеве мотоциклист стрелял в водителя автобуса. Сначала между мужчинами возникла драка, а затем водитель мотоцикла применил оружие. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Установлено, что инцидент произошел на улице Данилы Щербаковского.

Также вчера в Киеве в ходе драки неизвестные применили огнестрельное оружие. По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия белым микроавтобусом Mercedes и двумя серебристыми автомобилями BMW и Toyota иностранной регистрации. В Киеве введен план "перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.