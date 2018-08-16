У Тернополі стріляли в поліцейську

Молодого чоловіка затримали

Вчора, 15 серпня, у Тернополі на вулиці Назарія Яремчука чоловік стріляв у поліцейську. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Тернополі.

Як зазначають у поліції, подія сталась близько 17 години вечора.

"У поліцейську, яка була у форменому одязі, вистрелила невідома особа. Постріл прийшовся у плече. Зі слів капрала поліції, вона одразу й не зрозуміла, що сталося. Чоловік, якого покликала на допомогу, запідозрив що це поранення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Тернопільського відділу поліції Богдан Гульман, було встановлено, що постріл здійснив 29-річний тернополянин. Молодого чоловіка затримали. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів налякати дівчину, а те, що вона перебувала у формі поліцейського, не помітив.

Фото: затриманий

Зазначається, що постріл був здійснений з пневматичної гвинтівки, яку стрілок добровільно видав працівникам поліції.

"Полювання" зловмисник вів з балкону квартири, де, за попередніми даними, мешкає його дівчина, а він там здійснював ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Потерпілу було госпіталізовано до медичного закладу. Лікарі виявили, що під час поранення куля застрягла в руці, тому було прийнято рішення про оперативне втручання.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 4 статті 296 ККУ. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві мотоцикліст стріляв у водія автобуса. Спочатку між чоловіками виникла бійка, а потім водій мотоцикла застосував зброю. Постраждалий доставлений в лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу. Встановлено, що інцидент стався на вулиці Данила Щербаківського.

Також вчора в Києві в ході бійки невідомі застосували вогнепальну зброю. За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом Mercedes і двома сріблястими автомобілями BMW і Toyota іноземної реєстрації. У Києві введено план "перехоплення", на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.