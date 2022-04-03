UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Тернополе слышали мощный взрыв. Причины выясняют

Фото: в Тернополе слышали мощный взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Тернополе прогремел взрыв. Всех гражданских призывают оставаться в защитных укрытиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Тернопольского городского совета Сергея Надала.

По словам Надала, подача воды, электроэнергии, а также тепла и в дальнейшем продолжается в привычном режиме.

Причины взрыва пока неизвестны.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышен был взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", - пишет Он.

Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаТернополь