В Тернополе слышали мощный взрыв. Причины выясняют

По словам Надала, подача воды, электроэнергии, а также тепла и в дальнейшем продолжается в привычном режиме.

Причины взрыва пока неизвестны.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышен был взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", - пишет Он.