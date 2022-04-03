У Тернополі чули потужний вибух. Причини з'ясовують

В Тернополі пролунав вибух. Усіх цивільних закликають залишатися в захисних укриттях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської міської ради Сергія Надала.
За словами Надала, подача води, електроенергії, а також тепла й надалі продовжується в звичному режимі.
Причини вибуху наразі невідомі.
"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", - пише Надал.
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