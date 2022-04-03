В Тернополе слышали мощный взрыв. Причины выясняют
В Тернополе прогремел взрыв. Всех гражданских призывают оставаться в защитных укрытиях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Тернопольского городского совета Сергея Надала.
По словам Надала, подача воды, электроэнергии, а также тепла и в дальнейшем продолжается в привычном режиме.
Причины взрыва пока неизвестны.
"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышен был взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", - пишет Он.
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