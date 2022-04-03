В Тернополе слышали мощный взрыв. Причины выясняют

В Тернополе прогремел взрыв. Всех гражданских призывают оставаться в защитных укрытиях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Тернопольского городского совета Сергея Надала.

По словам Надала, подача воды, электроэнергии, а также тепла и в дальнейшем продолжается в привычном режиме.

Причины взрыва пока неизвестны.

" Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышен был взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", - пишет Он.