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У Тернополі чули потужний вибух. Причини з'ясовують

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Неділя 03 квітня 2022 22:56
У Тернополі чули потужний вибух. Причини з'ясовують Фото: у Тернополі чули потужний вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Тернополі пролунав вибух. Усіх цивільних закликають залишатися в захисних укриттях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської міської ради Сергія Надала.

За словами Надала, подача води, електроенергії, а також тепла й надалі продовжується в звичному режимі.

Причини вибуху наразі невідомі.

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", - пише Надал.

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