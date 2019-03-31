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В Тернополе рядом с избирательным участком нашли часть гранаты

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 17:04
В Тернополе рядом с избирательным участком нашли часть гранаты
Фото: найдена деталь запала ручной гранаты (tp.npu.gov.ua)

Правоохранители сообщили, что угрозы окружающим нет

В ходе выборов в Украине в Тернополе вблизи избирательного участка на улице Леси Украинки было обнаружено спусковой рычаг до ручной гранаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Сообщается, что спусковой рычаг был обнаружен одним из членов избирательной комиссии. Предмет находился рядом с забором школы и был за пределами избирательного участка.

"О подозрительной находке мужчина сразу сообщил сотрудникам полиции, которые несут службу на участке. Правоохранители оперативно сообщили дежурному", - рассказали правоохранители.

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы установили, что был найден спусковой рычаг запала ручной гранаты РГД-5.

"Правоохранители установили, что угрозы окружающим найденный предмет не несет", - сообщили в Нацполиции.

Также полицейские провели обследование прилегающей территории на предмет взрывоопасных предметов, однако больше ничего не было обнаружено.

Ранее РБК-Украина сообщало, что под Черниговом пытались поджечь избирательный участок. Инцидент произошел в Борзне на улице Пантелеймона Кулиша, 105, мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, однако через минуту возгорание ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.

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