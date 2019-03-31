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У Тернополі поряд з виборчою дільницею знайшли частину гранати

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 17:04
У Тернополі поряд з виборчою дільницею знайшли частину гранати
Фото: знайдена деталь запалу ручної гранати (tp.npu.gov.ua)

Правоохоронці повідомили, що загрози оточуючим немає

У ході виборів в Україні в Тернополі поблизу виборчої дільниці на вулиці Лесі Українки було виявлено спусковий важіль до ручної гранати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що спусковий важіль було виявлено одним з членів виборчої комісії. Предмет знаходився поряд з парканом школи й був за межами виборчої дільниці.

"Про підозрілу знахідку чоловік одразу повідомив співробітників поліції, які несуть службу на дільниці. Правоохоронці оперативно  повідомили чергового", - розповіли правоохоронці.

На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічної служби які встановили, що був знайдений спусковий важіль запалу ручної гранати РГД-5.

"Правоохоронці встановили, що загрози оточуючим знайдений предмет не несе", - повідомили в Нацполіції.

Також поліцейські здійснили обстеження прилеглої території на предмет вибухонебезпечних предметів, однак більше не було нічого виявлено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під Черніговом намагалися підпалити виборчу дільницю. Інцидент стався в Борзні на вулиці Пантелеймона Куліша, 105, чоловік кинув запалювальну суміш з подальшим горінням, однак через хвилину займання ліквідували, в результаті події ніхто не постраждав.

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