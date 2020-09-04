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В Днепре задержали мужчину с оружием и поддельным удостоверением СБУ

Днепр, Пятница 04 сентября 2020 15:45
В Днепре задержали мужчину с оружием и поддельным удостоверением СБУ
Фото: поддельное удостоверение (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины задержала в Днепре мужчину, который использовал поддельное служебное удостоверение майора спецслужбы. В рамках начатого уголовного производства ему планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время обысков в автомобиле и по месту проживания задержанного, кроме поддельного удостоверения, правоохранители обнаружили три пистолета с боеприпасами.

Кроме того, они нашли оборудование для переработки оружия, восемь полиэтиленовых пакетов с сырьем с содержанием наркотических веществ, орудия для открытия замков, средства связи.

Фото: изъятое оружие и документы (ssu.gov.ua)

Напомним, Кабинет министров предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

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