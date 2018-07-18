В Тернополе произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

В результате взрыва в Тернополе пострадали два человека

В Тернополе вчера вечером, 17 июля 2018 года, произошел взрыв в многоэтажном доме, в результате чего госпитализированы два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, взрыв в Тернополе произошел в 20:30 в девятиэтажке на ул. Пушкина. В результате взрыва повреждена квартира на 8 этаже.

По информации спасателей, из-за взрыва уничтожена вытяжная вентиляция, а также повреждены вещи домашнего обихода, облицовка потолка и стен, входные двери в квартиру, лестничная клетка дома между 8 и 9 этажами. Кроме того, ударная волна повредила межэтажную оконную раму.

Сообщается, что на момент взрыва в квартире находились три человека, двое из них госпитализированы в больницу с ожогами II-III степени. Так, сейчас в больнице находится хозяин квартиры 1973 года рождения и сына 2011 года рождения.

Фото: место взрыва в Тернополе (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о взрыве в Кривом Роге, который также произошел в многоэтажке.

Как сообщили в облуправлении полиции в многоэтажке в Кривом Роге взорвался бытовой газ.