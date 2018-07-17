У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі

В результаті вибуху в Кривому Розі постраждали три особи

У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, в результаті чого постраждали три особи. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що 16 липня о 21:22 надійшло повідомлення про вибух на 8-му поверсі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Чарівна. На місці рятувальники з'ясували, що вибух повністю зруйнував дві квартири і пошкодив п'ять квартир, міжкімнатні перегородки на восьмому поверсі, спостерігаються тріщини по несучим конструкціям, вибито вікна в квартирах.

"В результаті вибуху постраждали 3 особи, з них одна дитина", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з інцидентом чотирьох людей відселили в територіальний центр соціального обслуговування. Мешканці інших квартир повернулися в будинок, загрози обвалення немає. Всього рятувальники евакуювали 40 людей. Причина вибуху встановлюється.

Фото: наслідки вибуху в Кривому Розі

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство перевіряє три основні версії вибуху міномета "Молот" на Рівненському полігоні. Зокрема, мова йде про порушення правил поводження зі зброєю (подвійне заряджання); неякісні боєприпаси; незадовільний технічний стан виробу, у тому числі про порушення під час проектування чи недотримання технологічних вимог при виробництві міномета.