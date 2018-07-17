Поліція встановила причину вибуху в Кривому Розі

Наразі тривають слідчі дії

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у житловому будинку у Кривому Розі (Дніпропетровська область). Як з'ясувалося, у багатоповерхівці вибухнув побутовий газ, йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області

Як повідомляється, розслідування розпочатого за ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

З’ясовуються всі обставини події. Тривають слідчі дії.

Фото: вибух у Кривому Розі

Нагадаємо, вчора, 16 липня, у Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, в результаті чого постраждали три особи. У зв'язку з інцидентом чотирьох людей відселили в територіальний центр соціального обслуговування. Мешканці інших квартир повернулися в будинок, загрози обвалення немає. Всього рятувальники евакуювали 40 людей.