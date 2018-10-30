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В Тернополе приостановили отопительный сезон

Новости » Энергетика    30.10.2018 - 10:18
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Отопление в Тернополе отключили из-за потепления

В связи с потеплением в Тернополе приостановили отопительный сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Тернополя.

Сообщается, что в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха, которая сейчас находится выше +8, и последующим прогнозом повышения до +18, в Тернополе приостанавливается подача теплоносителя для отопления всем потребителям, кроме больниц.

"Отопление заведений образования, здравоохранения, (кроме больниц) и культуры будет осуществляться при технической возможности на основании обращений руководителей учреждений", - говорится в сообщении.

Специалисты управления ЖКХ проводят ежедневный мониторинг прогноза погоды для возобновления подачи тепла в случае снижения температуры наружного воздуха. Отметим, отопительный сезон в этом году в Тернополе начался 22 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове приостановили отопительный сезон, однако вместе с тем, подачу отопления в больницы и учебные заведения останавливать не будут.

Накануне также в Одессе выделили дополнительные средства на отопление жилых домов.

 

В Украине начали мониторинг качества отопления  
Новости Украины Тернопольотоплениеотопительный сезон
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