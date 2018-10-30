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У Тернополі призупинили опалювальний сезон

Новини » Енергетика    30.10.2018 - 10:18
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Опалення в Тернополі відключили через потепління

У зв'язку з потеплінням у Тернополі припинили опалювальний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Тернополя.

Повідомляється, що у зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря, яка зараз знаходиться вище +8, і подальшим прогнозом підвищення до +18, у Тернополі припиняється подача теплоносія для опалення всім споживачам, крім лікарень.

"Опалення закладів освіти, охорони здоров'я, (крім лікарень) і культури здійснюватиметься за наявності технічної можливості на підставі звернень керівників установ", - йдеться в повідомленні.

Фахівці управління ЖКГ проводять щоденний моніторинг прогнозу погоди для відновлення подачі тепла в разі зниження температури зовнішнього повітря. Відзначимо, що опалювальний сезон цього року в Тернополі почався 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові призупинили опалювальний сезон, однак разом з тим, подачу опалення до лікарень та навчальних закладів зупиняти не будуть.

Напередодні також в Одесі виділили додаткові кошти на опалення житлових будинків.

 

В Україні розпочали моніторинг якості опалення
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