Во Львове приостановили отопительный сезон

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львове приостановлена подача тепла для населения, подачу отопления в больницы и учебные заведения прекращать не будут

Во Львове в связи с повышением температуры воздуха с 29 октября 2018 года приостановили отопительный сезон для населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Как отмечается, согласно распоряжению мэра Львова, с сегодняшнего дня в городе будет приостановлен отопительный сезон для населения. Вместе с тем, подачу отопления в больницы и учебные заведения останавливать не будут.

"Когда среднесуточная температура выше +8, это является основанием для приостановки отопительного сезона. Согласно сегодняшним погодным условиям и учитывая прогноз синоптиков на эту неделю, а именно существенное повышение температуры до +18, было принято решение приостановить подачу отопления в жилые дома", - сообщили в управлении инженерного хозяйства ЛГС.

Вместе с тем, отмечается, что при понижении температуры воздуха подача отопления в жилые дома будет восстановлена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове 22 октября 2018 года стартовал отопительный сезон, было начато подключение жилых домов.

Добавим, ранее в Кабмине сообщали, что в Украине к отоплению подключили почти половину жилых домов.