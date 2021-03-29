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В Тернополе мужчина открыл стрельбу на детской площадке

Новина українською → Тернополь, Понедельник 29 марта 2021 20:08
В Тернополе мужчина открыл стрельбу на детской площадке Фото: пистолет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 29 марта, в Тернополе на бульваре Данила Галицкого мужчина устроил стрельбу на детской площадке. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, житель Тернопольской области вышел из бара, и проходя мимо детской площадки, выстрелил в воздух. По словам мужчины, ему не понравилось, что дети шумели на площадке, поэтому он выстрелил из светло-шумового пистолета.

Против мужчины открыли уголовное производство по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит штраф до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в центре Одессы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, после чего началась стрельба. В результате инцидента получили ранения три человека.

Кроме того, в Первомайском районе Николаевской области между депутатом одного из ОТО и четырьмя местными жителями произошел конфликт. В результате мужчина достал пистолет травматического действия и выстрелил в ногу 44-летнего жителя района.

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