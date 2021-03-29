У Тернополі чоловік відкрив стрілянину на дитячому майданчику

У понеділок, 29 березня, у Тернополі на бульварі Данила Галицького чоловік влаштував стрілянину на дитячому майданчику. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

За даними поліції, житель Тернопільської області вийшов з бару, і проходячи повз дитячого майданчика, вистрілив у повітря. За словами чоловіка, йому не сподобалося, що діти шуміли на майданчику, тому він вистрілив зі світло-шумового пістолета.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України. Порушникові загрожує штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.