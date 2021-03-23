В Николаевской области депутат ОТГ выстрелил в мужчину

Вчера вечером в Первомайском районе Николаевской области между депутатом одной из ОТГ и четырьмя местными жителями произошел конфликт. В результате мужчина достал пистолет травматического действия и выстрелил в одного из них.

Как сообщается, происшествие произошло около 21:20 возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку от поселка Бандурка. Тогда у 46-летнего депутата одного из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания за спиленное дерево. Во время стычки, защищаясь, он достал травматический пистолет и выстрелил в ногу 44-летнего жителя района.

По данному факту отделением дознания проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Пистолет изъят.

В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидаются заключения специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.