В центре Одессы произошла стрельба, трое пострадавших

В центре Одессы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, после чего началась стрельба. В результате инцидента получили ранения три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области .

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия).

Стрелком оказался 32-летний мужчина. Трое людей получили непроникающие ранения. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Как сообщают в полиции, между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников начал стрелять из травматического оружия.

Инцидент произошел в воскресенье ночью, 7 марта, на Екатерининской улице.

Напомним, ранее в Днепре в одном из кафе произошла стрельба. В результате хулиганских действий никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело.

Кроме того, в Харькове произошла стрельба на одной из улиц. В результате погиб мужчина. Подозреваемого стрелка задержали.

Добавим, что в одном из районов Киева произошла стрельба возле застройки. Тогда правоохранители проводили обыски у офиса ОПЗЖ.