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В Тернополе демонтировали памятник Пушкину

Фото: в Тернополе больше нет памятника Пушкину (te.20minut.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Тернополе демонтировали памятник русскому писателю Александру Пушкину. Решение принял исполком местного городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Сергея Надала.

"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов - перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать. В том числе памятник русскому писателю", - отметил он.

Согласно решению исполкома, демонтирован памятник Пушкина в сквере на улице Вячеслава Черновола.

Напомним, до этого в Мукачево (Закарпатская область) демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину.

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Тернополь