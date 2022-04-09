В Тернополе демонтировали памятник Пушкину

В Тернополе демонтировали памятник русскому писателю Александру Пушкину. Решение принял исполком местного городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Сергея Надала.
"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов - перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать. В том числе памятник русскому писателю", - отметил он.
Согласно решению исполкома, демонтирован памятник Пушкина в сквере на улице Вячеслава Черновола.
Напомним, до этого в Мукачево (Закарпатская область) демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину.
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