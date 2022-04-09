У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну

У Тернополі демонтували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну. Рішення прийняв виконком місцевої міської ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Сергія Надала.
"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, тортури людей, зґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст - перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. У тому числі пам'ятник російському письменнику", - зазначив він.
Згідно з рішенням виконкому, демонтовано пам'ятник Пушкіна в сквері на вулиці В'ячеслава Чорновола.
Нагадаємо, до цього в Мукачеві (Закарпатська область) демонтували бюст і меморіальну дошку Пушкіну.
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