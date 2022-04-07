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В Мукачево демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину

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Закарпатская область, Четверг 07 апреля 2022 13:35
В Мукачево демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину Фото: Бюст Пушкина в Мукачево (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

В закарпатском Мукачево начали демонтаж памятников истории и монументального искусства местного значения, связанных с российско-имперским прошлым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию горсовета в Facebook.

Исполком городского совета принял решение провести мероприятия по дерусификации города после развязывания Россией войны против Украины. Управление городского хозяйства получило задачу демонтировать монументы и памятные знаки.

"Вчера уже был проведен демонтаж бюста Пушкина и мемориальной доски из ООШ №1. Коммунальному предприятию поручено обеспечить их хранение. Напомним, что в Мукачево первая школа отказывается от присвоенного имени А. С. Пушкина", – говорится в сообщении.

Управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского горсовета работает над отказом от юридического лица, которое раньше использовала школа.

Напомним, что мэр Бучи заявил о расстреле 90% жертв среди мирных жителей города.

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