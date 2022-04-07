В Мукачево демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину

В закарпатском Мукачево начали демонтаж памятников истории и монументального искусства местного значения, связанных с российско-имперским прошлым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию горсовета в Facebook .

Исполком городского совета принял решение провести мероприятия по дерусификации города после развязывания Россией войны против Украины. Управление городского хозяйства получило задачу демонтировать монументы и памятные знаки.

"Вчера уже был проведен демонтаж бюста Пушкина и мемориальной доски из ООШ №1. Коммунальному предприятию поручено обеспечить их хранение. Напомним, что в Мукачево первая школа отказывается от присвоенного имени А. С. Пушкина", – говорится в сообщении.

Управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского горсовета работает над отказом от юридического лица, которое раньше использовала школа.