В Мукачево демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину
В закарпатском Мукачево начали демонтаж памятников истории и монументального искусства местного значения, связанных с российско-имперским прошлым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию горсовета в Facebook.
Исполком городского совета принял решение провести мероприятия по дерусификации города после развязывания Россией войны против Украины. Управление городского хозяйства получило задачу демонтировать монументы и памятные знаки.
"Вчера уже был проведен демонтаж бюста Пушкина и мемориальной доски из ООШ №1. Коммунальному предприятию поручено обеспечить их хранение. Напомним, что в Мукачево первая школа отказывается от присвоенного имени А. С. Пушкина", – говорится в сообщении.
Управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского горсовета работает над отказом от юридического лица, которое раньше использовала школа.
Напомним, что мэр Бучи заявил о расстреле 90% жертв среди мирных жителей города.
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