Тернополь открывает 12 дежурных детсадов: как устроить ребенка

На следующей неделе в Тернополе открываются 12 дежурных детсадов. Родители должны подать заявление, чтобы ребенок мог посещать дошкольное учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Сергея Надала.

"Со 2 мая в Тернополе будут работать 12 дежурных детских садов. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок возобновил посещение садика, обратитесь к руководителю дошкольного учреждения", - отметил он.

По его словам, для этого нужно написать заявление о посещении детсада во время военного положения и принести справку с места работы одного из родителей. Заведующий направит в ближайший дежурный детсад в соответствующем микрорайоне.