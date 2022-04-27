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Стало известно, когда школы в Киеве начнут прием документов в 1-е классы

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Киев, Среда 27 апреля 2022 15:33
Стало известно, когда школы в Киеве начнут прием документов в 1-е классы Фото: киевские школы начинают прием документов (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Школы в Киеве начнут прием документов будущих первоклассников со 2 мая. Заявление можно будет подать до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что документы будут приниматься до 31 марта лично, в электронном виде или через почту. В этом году зачисление в первый класс будет проводиться на основании заявления одного из родителей. Копии, сканы или фотокопии документов нужно подать лично, по факсу, электронной почтой или заказным письмом.

"Если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не основание для отказа в зачислении. Оригиналы документов и медицинские справки подаются в учебное заведение не позднее 23 августа 2022 включительно", - отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Приоритет в зачислении в первый класс у следующих категорий детей:

  • проживающие на территории, которую обслуживает школа;
  • дети переселенцев;
  • дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе, и дети сотрудников школы.

Напомним, ранее сообщалось, что школы на оккупированных территориях Запорожской области завершат учебный год 2 мая.

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