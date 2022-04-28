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Тернопіль відкриває 12 чергових дитсадків: як влаштувати дитину

Фото: мер Тернополя Сергій Надал (facebook com Nadal Sergij)
Автор: Ілона Свиридова

Наступного тижня у Тернополі відкриваються 12 чергових дитсадків. Батьки мають подати заяву, щоб дитина могла відвідувати дошкільний заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Сергія Надала.

"З 2 травня в Тернополі працюватимуть 12 чергових дитячих садків. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина відновила відвідування садочка, зверніться до керівника дошкільного закладу", - зазначив він.

За його словами, для цього потрібно написати заяву про відвідування дитсадка під час воєнного стану і принести довідку з місця роботи одного з батьків. Завідувач направить до найближчого чергового дитсадка у відповідному мікрорайоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли школи в Києві почнуть приймати документи майбутніх першокласників.

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